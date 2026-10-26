26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия Болгарии продолжает обработку протоколов избирательных комиссий в первом туре голосования на выборах президента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Болгарии.
По последним данным, к 6.00 по местному времени Центральная избирательная комиссия обработала 95,29% протоколов. Кандидаты на пост президента и вице-президента - Илияна Йотова и Кирил Вылчев - набрали 34,598% голосов избирателей. У Андрея Гюрова и Георгия Кандева - 32,038%.
Подсчет вышел на завершающую стадию. Окончательные результаты объявят не позднее 27 октября.
На 1 ноября назначен второй тур выборов.-0-
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26 октября 2026, 08:06
В первом туре выборов президента Болгарии лидирует Илияна Йотова
Илияна Йотова.Фото ТАСС
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