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В Перу самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете

Опубликовано:

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В мире
19 октября 2026, 20:20

В Перу самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете

Скриншот видео из соцсети Х / aviationbrk
Скриншот видео из соцсети Х / aviationbrk
Скриншот видео из соцсети Х / aviationbrk
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме загорелось крыло самолета авиакомпании LATAM, который должен был вылететь в город Пиура на северо-западе Перу. Об этом сообщает газета La Republica.

Инцидент произошел в понедельник на рейсе LA2302. На место прибыли пожарные, которым удалось взять ситуацию под контроль. В авиакомпании причиной происшествия назвали непредвиденную техническую неисправность. Администрация аэропорта сообщила, что его работа продолжается в штатном режиме.

Ранее, 16 октября, другой самолет LATAM, выполнявший рейс из Лимы в Сан-Паулу, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиров пересадили на другие рейсы.-0-
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