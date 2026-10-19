19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме загорелось крыло самолета авиакомпании LATAM, который должен был вылететь в город Пиура на северо-западе Перу. Об этом сообщает газета La Republica.
Инцидент произошел в понедельник на рейсе LA2302. На место прибыли пожарные, которым удалось взять ситуацию под контроль. В авиакомпании причиной происшествия назвали непредвиденную техническую неисправность. Администрация аэропорта сообщила, что его работа продолжается в штатном режиме.
Ранее, 16 октября, другой самолет LATAM, выполнявший рейс из Лимы в Сан-Паулу, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиров пересадили на другие рейсы.-0-
В мире
19 октября 2026, 20:20
В Перу самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете
Скриншот видео из соцсети Х / aviationbrk
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Машиностроение, ИИ, логистика: по каким направлениям будут развивать сотрудничество Беларусь и Китай
Белорусские депутаты уточнили сведения о местах захоронений 32 депутатов Верховного Совета БССР первого созыва
Прямое авиасообщение между Минском и Душанбе открывает новые перспективы для развития туризма - посол
Роботическую операцию при раке предстательной железы выполнили на расстоянии специалисты двух медучреждений Беларуси
С нами интереснее