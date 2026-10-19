В Перу самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме загорелось крыло самолета авиакомпании LATAM, который должен был вылететь в город Пиура на северо-западе Перу. Об этом сообщает газета La Republica.



Инцидент произошел в понедельник на рейсе LA2302. На место прибыли пожарные, которым удалось взять ситуацию под контроль. В авиакомпании причиной происшествия назвали непредвиденную техническую неисправность. Администрация аэропорта сообщила, что его работа продолжается в штатном режиме.



Ранее, 16 октября, другой самолет LATAM, выполнявший рейс из Лимы в Сан-Паулу, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Воздушное судно благополучно приземлилось, пассажиров пересадили на другие рейсы.-0-