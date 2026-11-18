18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики и горнорудной промышленности Перу объявило чрезвычайное положение в связи с угрозой перебоев с топливом из-за ожидаемых проливных дождей, вызванных климатическим феноменом Эль-Ниньо. Соответствующий указ опубликован в правительственной газете El Peruano, сообщает ТАСС.



В документе говорится, что чрезвычайная ситуация, связанная со снабжением топливом на национальном уровне, объявляется сроком до восьми месяцев.



В указе отмечается, что ожидаемые ливни, а также возможные наводнения и оползни представляют "риск для электроэнергетической инфраструктуры и инфраструктуры, предназначенной для переработки, очистки, транспортировки, хранения и распределения углеводородов, включая газопроводы". По информации властей, 67% энергетического баланса страны зависит от углеводородов.



Ранее правительство Перу объявило чрезвычайное положение в 1380 из 1890 муниципалитетов страны из-за Эль-Ниньо. Решение призвано упростить реализацию мер, направленных на борьбу с последствиями разгула стихии.



Эль-Ниньо - климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана повышается выше обычного уровня. Оно влияет на атмосферную циркуляцию и погодные условия в разных регионах мира, повышая риск засух и наводнений, а также усиливая воздействие антропогенного глобального потепления.



Как сообщили в начале сентября во Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года составляет почти 100%. Специалисты считают, что в ближайшие месяцы следует ожидать "очень высокой интенсивности" этого феномена, а своего пика он достигнет к концу нынешнего года. В ВМО предупредили, что "очень сильное Эль-Ниньо может значительно изменить режимы осадков и температуры во всем мире и спровоцировать экстремальные погодные явления".-0-