В парламенте Великобритании предупредили об угрозе пожара в Вестминстерском дворце

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вестминстерскому дворцу в Лондоне грозит пожар, подобный тому, что произошел в соборе Парижской Богоматери, если британские парламентарии не примут решение о финансировании масштабной реконструкции здания. Об этом говорится в докладе парламентского комитета по государственным расходам, сообщает газета The Guardian.





Содержание дворца обходится примерно в 1,5 млн фунтов стерлингов (почти $2 млн) в неделю. По оценке комитета, без дополнительных мер расходы вскоре могут вырасти до 2 млн фунтов (около $2,7 млн). В здании регулярно происходят протечки, выходят из строя водопроводные системы, разрушается каменная кладка. Особую опасность представляет устаревшая электропроводка, из-за которой для предотвращения пожаров организовано круглосуточное патрулирование.





В комитете предупредили, что промедление с реконструкцией не только повышает риск крупного пожара и других катастроф, но и увеличивает стоимость работ. По оценкам, каждый год бездействия добавляет к расходам на восстановление около 420 млн фунтов стерлингов (около $565 млн).





Для проведения реконструкции парламентариям предложено выбрать один из двух вариантов организации работ. Первый предусматривает размещение сотрудников обеих палат в других зданиях в течение 24 лет и оценивается в 15,6 млрд фунтов (около $21 млрд). Второй предполагает поэтапный переезд и может занять от 38 до 61 года. Его стоимость оценивается в 39,2 млрд фунтов (около $53 млрд).





Вестминстерский дворец, в котором заседают обе палаты британского парламента, является памятником архитектуры I категории и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-