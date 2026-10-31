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В Париже тысячи человек вышли на акцию протеста

Опубликовано:

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В мире
31 октября 2026, 18:34

В Париже тысячи человек вышли на акцию протеста

Скриншот видео ТАСС
Скриншот видео ТАСС
Скриншот видео ТАСС
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрация в знак протеста против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо началась у Порт-де-Баньоле на восточной окраине Парижа. В манифестации принимают участие тысячи человек, сообщает ТАСС.

Колонна протестующих двинулась от начальной точки маршрута в сторону Порт-де-Шарантон. Участники несут плакаты с лозунгами: "12 млрд евро - на образование, а не на новый авианосец", "Деньги - на лицеи, а не на войны и миллиардеров", "Да здравствует студенческий протест". К протестному движению, помимо профсоюзов, присоединились студенческие и молодежные организации, а также сторонники движения "желтых жилетов".
Парижская префектура полиции запретила организаторам проводить шествие по первоначально заявленному маршруту от площади Бастилии до площади Нации. Государственный совет Франции, высшая административная судебная инстанция страны, подтвердил законность этого решения. В результате власти разрешили проведение манифестации только на восточной окраине столицы.
На фоне протестов французские власти вновь задействовали усиленные меры безопасности. По всей стране для обеспечения порядка мобилизованы около 70 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее предупредил о высоком риске беспорядков, подчеркнув, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления насилия.

Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, сопровождавшихся в ряде французских городов столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По различным оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.-0-
Скриншоты видео ТАСС
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