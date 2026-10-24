В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

У ворот Венсена группа протестующих отказалась остановиться и попыталась направиться к площади Нации. Правоохранительные органы попытались разогнать их с помощью слезоточивого газа и водометов. Также были применены светошумовые гранаты, по данным газеты Liberation.
Параллельно с этим, как отмечает le Figaro, в Лиможе участники акции вступили в столкновение со стражами правопорядка. Это произошло возле ратуши, сгоревшей во время прошлых беспорядков. Издание отмечает, что в городе развернули крупный контингент силовиков, включая два подразделения спецназа "Кентавр".
Сегодня во Франции продолжаются протесты, которые начались в середине сентября. Тогда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тыс. человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.-0-