19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Париже против планов правительства Франции сократить расходы бюджета за счет пенсионеров. Участники акции выступили против возможного ограничения индексации пенсий и пересмотра налоговых льгот, сообщает газета Le Monde.
Акция прошла по призыву нескольких профсоюзных объединений. По мнению организаторов, предлагаемые меры затронут доходы пенсионеров и приведут к дальнейшему снижению их покупательной способности.
Правительство рассчитывает получить от пенсионеров около 5,4 млрд евро в рамках сокращения бюджетных расходов. Первоначально предлагалось ограничить индексацию пенсий с учетом инфляции для тех, кто получает более 1,26 тыс. евро в месяц, а также пересмотреть налоговый вычет в размере 10%, которым пользуются пенсионеры при уплате подоходного налога.-0-
В мире
19 ноября 2026, 18:56
В Париже проходит демонстрация пенсионеров против социальных и налоговых мер
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