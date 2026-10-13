В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих

На бульваре Инвалидов сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих водометы. На площади Вобана, которая была конечной точкой марша, столкновения между полицией и протестующими вспыхнули вновь. Хотя многие демонстранты к этому времени разошлись, наиболее агрессивные стали кидать в полицейских разные предметы. Правоохранители применили слезоточивый газ и разгоняют оставшихся протестующих.
По данным Министерства внутренних дел, 13 октября во Франции насчитывалось 161,5 тыс. демонстрантов, в том числе 41,5 тыс. в Париже. В то же время межсоюзная молодежная организация заявила о 480 тыс. участников.