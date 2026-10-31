В Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция на акции протеста против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо в Париже применила против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки, сообщает телеканал BFMTV.



По данным телеканала, десятки людей в масках и черной одежде использовали молотки, чтобы вырывать брусчатку и бросать ее в полицейских. Также в правоохранителей бросали и другие предметы, в том числе коктейль Молотова. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.



Столкновения с полицией вспыхнули и в других городах Франции. В Марселе для разгона враждебно настроенных групп полиция применила силу. Напряженность фиксировалась также в Тулузе и Ренне.



Как заявили французские власти, по всей стране на протесты сегодня вышли 320 тыс. человек. В свою очередь профсоюз заявляет о 500 тыс. участников демонстраций.



Нынешняя акция стала продолжением масштабных протестов 17 и 24 октября, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По различным оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.-0-