15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. полицейских во Франции вышли на акцию протеста, требуя повышения окладов и улучшения условий труда. Об этом сообщает BFMTV.
Как отметили в профсоюзе полицейских Alliance Police Nationale, гнев и недовольство среди правоохранителей нарастают, правительство должно их услышать. Основными требованиями полицейских являются повышение надбавки за опасность работы, которая не увеличивалась с 2019 года, хотя работа полицейских становится все опаснее.
Профсоюз организовал протестный марш от Елисейских полей до здания Нацсобрания, где его участники встретились с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. Глава МВД Лоран Нуньес также пообещал провести переговоры с полицейскими профсоюзами.
Полицейские заявили, что вновь выйдут на демонстрацию 29 сентября в случае, если переговоры с руководством МВД об увеличении зарплат не пройдут успешно.-0-
В мире
15 сентября 2026, 16:32
В Париже более 10 тыс. полицейских вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплату
Фото Unsplash
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