В Париже более 10 тыс. полицейских вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплату

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. полицейских во Франции вышли на акцию протеста, требуя повышения окладов и улучшения условий труда. Об этом сообщает BFMTV.



Как отметили в профсоюзе полицейских Alliance Police Nationale, гнев и недовольство среди правоохранителей нарастают, правительство должно их услышать. Основными требованиями полицейских являются повышение надбавки за опасность работы, которая не увеличивалась с 2019 года, хотя работа полицейских становится все опаснее.



Профсоюз организовал протестный марш от Елисейских полей до здания Нацсобрания, где его участники встретились с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. Глава МВД Лоран Нуньес также пообещал провести переговоры с полицейскими профсоюзами.



Полицейские заявили, что вновь выйдут на демонстрацию 29 сентября в случае, если переговоры с руководством МВД об увеличении зарплат не пройдут успешно.-0-