В Парагвае не смогли запустить против вице-президента процесс импичмента

За начало процедуры отстранения Альяны от должности высказались 30 депутатов, против - 48. Голосование состоялось после отставки президента Сантьяго Пеньи, объявившего о своем решении в тот момент, когда депутаты обсуждали запуск процесса его импичмента.





После известия об отставке Пеньи депутаты досрочно перешли к рассмотрению вопроса об импичменте Альяны, который должен принять на себя полномочия президента.





Оппозиция обвиняет Пенью и Альяну в конфликте интересов из-за предполагаемых связей с Ueno Bank. На заседании сторонники отстранения главы государства указывали, что исполнительная власть до последнего момента отрицала наличие проблем у финансового учреждения. Кроме того, правительство допустило, что государственный фонд социального страхования разместил в столкнувшемся с проблемами банке больше средств, чем допускает местное законодательство.





Ранее Центральный банк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего средства вкладчиков оказались заморожены. По оценкам, у банка около 3 млн клиентов при населении страны в 7 млн человек.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата депутатов Парагвая проголосовала против запуска процедуры импичмента в отношении вице-президента страны Педро Альяны. Об этом сообщает ТАСС.