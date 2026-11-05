В Пакистане в результате ДТП погибли 11 человек, 33 получили ранения





Как отмечается, 25 пострадавших доставлены в местную больницу, еще восьмерым госпитализация не потребовалась. Спасательная операция продолжалась около трех часов, для извлечения пассажиров из-под обломков были использованы краны и другая тяжелая техника. Причины происшествия не уточняются.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 33 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика близ города Пакпаттан в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на спасателей, пишет ТАСС.