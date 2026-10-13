В Пакистане произошло крушение пассажирского поезда, погибли 5 человек и 30 ранены

13 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 30 получили ранения при сходе с рельсов пассажирского поезда Rehman Baba Express в городе Мултан провинции Пенджаб в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo TV.



Согласно данным телеканала, с рельсов сошли все 14 вагонов состава, который следовал из Карачи в Пешавар. Трагедия случилась около 5.15 по местному времени (3.15 по минскому) вблизи моста Шер-Шах. Пострадавших доставили в медучреждение в Мултане. Спасательные работы продолжаются.



Причины аварии официально пока не установлены. Один из пассажиров рассказал представителям СМИ, что незадолго до крушения поезда рабочие ремонтировали крепления одного из вагонов.-0-