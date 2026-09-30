"Я послал моему американскому визави, а также широкой общественности предельно четкий сигнал, что не иметь свободного потока энергоресурсов в это сложное время не будет хорошо ни для нас, ни для них", - заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Я послал моему американскому визави, а также широкой общественности предельно четкий сигнал, что не иметь свободного потока энергоресурсов в это сложное время не будет хорошо ни для нас, ни для них", - заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Предупредительный выстрел на минувшей неделе сделал президент США Дональд Трамп, заявив о возможном эмбарго на экспорт американского дизеля. "Я призывал к этому в разговоре со своим окружением", - сказал американский лидер. Предупредительный выстрел на минувшей неделе сделал президент США Дональд Трамп, заявив о возможном эмбарго на экспорт американского дизеля. "Я призывал к этому в разговоре со своим окружением", - сказал американский лидер.

Сегодня европейские элиты крайне недовольны республиканцем Трампом, которого винят в пренебрежении стратегическими интересами союзников. А ведь четыре года назад демократом Байденом тоже были недовольны. Сегодня европейские элиты крайне недовольны республиканцем Трампом, которого винят в пренебрежении стратегическими интересами союзников. А ведь четыре года назад демократом Байденом тоже были недовольны.

А пока евроэлиты выказывали США свою "озабоченность", не предпринимая при этом никаких мер для защиты национальных интересов, администрация Байдена нанесла европейцам еще один удар - законом о снижении инфляции в США. Данный закон предусматривал щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. Другими словами, условия работы в США для предприятий становились куда выгоднее, нежели в Европе. И это не просто подрывало возможности европейских предприятий конкурировать. Это фактически подтолкнуло европейские компании к переносу производственных мощностей в США. На этом фоне даже в самой экономически развитой стране ЕС - Германии - заговорили о деиндустриализации. А пока евроэлиты выказывали США свою "озабоченность", не предпринимая при этом никаких мер для защиты национальных интересов, администрация Байдена нанесла европейцам еще один удар - законом о снижении инфляции в США. Данный закон предусматривал щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. Другими словами, условия работы в США для предприятий становились куда выгоднее, нежели в Европе. И это не просто подрывало возможности европейских предприятий конкурировать. Это фактически подтолкнуло европейские компании к переносу производственных мощностей в США. На этом фоне даже в самой экономически развитой стране ЕС - Германии - заговорили о деиндустриализации.

В первую каденцию Трампа европейцы держали удар в "тарифных войнах" и не боялись идти вразрез с политикой США, например, в иранском вопросе. А сегодня ЕС приходится мириться с "кабальной" торговой сделкой, по условиям которой американцы имеют право вводить 15-процентные пошлины на европейские товары, а у европейцев такого права нет. Кроме того, Евросоюз обязан закупить у США энергоресурсы на $750 млрд до 2028 года. А тем временем американцы вольны перекрыть экспорт дизеля, когда Европа, лишенная альтернативных поставок из РФ и Ближнего Востока, нуждается в топливе как никогда. В первую каденцию Трампа европейцы держали удар в "тарифных войнах" и не боялись идти вразрез с политикой США, например, в иранском вопросе. А сегодня ЕС приходится мириться с "кабальной" торговой сделкой, по условиям которой американцы имеют право вводить 15-процентные пошлины на европейские товары, а у европейцев такого права нет. Кроме того, Евросоюз обязан закупить у США энергоресурсы на $750 млрд до 2028 года. А тем временем американцы вольны перекрыть экспорт дизеля, когда Европа, лишенная альтернативных поставок из РФ и Ближнего Востока, нуждается в топливе как никогда.