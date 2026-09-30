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В ожидании "идеального шторма". За что боролась Европа?

Опубликовано:

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В мире
30 сентября 2026, 13:31

В ожидании "идеального шторма". За что боролась Европа?

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
Цены на дизель в Европе на протяжении сентября раз за разом обновляли рекорды. Говорят, будет хуже. Конфликту на Ближнем Востоке нет конца и края, а США, защищая внутренний рынок, обсуждают возможность полного запрета на экспорт американского дизеля. Как реагируют европейцы? Французы по традиции протестуют, блокируя дороги, порты и нефтебазы. Голландцы массово пересаживаются на велосипеды. Кто-то вместо дизеля заливает в бак рапсовое масло, кто-то нелегально использует сельхоздизель. И уже мало кто понимает, за что боролась Европа, провозглашая независимость от российских энергоресурсов. 

Сегодня Еврокомиссия настоятельно просит американских союзников не ограничивать поставки дизеля на европейский рынок.
"Я послал моему американскому визави, а также широкой общественности предельно четкий сигнал, что не иметь свободного потока энергоресурсов в это сложное время не будет хорошо ни для нас, ни для них", - заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. 

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в последние месяцы примерно половина дизельного топлива поставлялась в Европу из Соединенных Штатов. Однако цены на дизель нынче бьют рекорды и в самих США. И с этим нужно что-то делать, при этом оперативно - до выборов в Конгресс подать рукой. 
Предупредительный выстрел на минувшей неделе сделал президент США Дональд Трамп, заявив о возможном эмбарго на экспорт американского дизеля. "Я призывал к этому в разговоре со своим окружением", - сказал американский лидер.

Целесообразность эмбарго уже анализируют и в американском Минфине. И если решение будет положительным, то Европу, как пишет британский журнал The Spectator, ждет "идеальный шторм": беспрецедентное повышение цен на топливо, рост транспортных издержек, которые лягут на плечи населения европейских стран, и, как результат, всплеск недовольства граждан. И все это в преддверии избирательных кампаний в ряде стран Европы, где леволиберальные элиты и без того сдают позиции ультраправым.

Многими нелюбимая фраза - а мы же говорили - сейчас как никогда кстати. Говорили еще в марте 2022 года, когда бывший в то время президентом США Джо Байден гастролировал по Европе, призывая евроэлиты избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Чему Вашингтон, конечно, готов был всячески подсобить. 

"Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь", - заявлял Байден.

Европейские чиновники аплодировали, предвкушая обретение независимости от дешевого природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Правда, спустя пару месяцев, когда ЕС начал накрывать энергокризис, вдруг выяснилось, что американский СПГ не просто в разы дороже, но за него еще нужно конкурировать с азиатскими импортерами. 
Сегодня европейские элиты крайне недовольны республиканцем Трампом, которого винят в пренебрежении стратегическими интересами союзников. А ведь четыре года назад демократом Байденом тоже были недовольны. 

Одним из первых заподозрил неладное Брюно Ле Мэр - в то время глава Минэкономики Франции. Он публично уличил Вашингтон в желании установить американское господство в мировой экономике за счет ослабления европейских стран. "Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы", - заявлял французский министр.

Ле Мэра поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон, который обвинил американцев в политике двойных стандартов. Макрон указывал, что на внутреннем американском рынке цена на голубое топливо втрое, а то и вчетверо раз дешевле той, по которой американцы продают газ европейским странам. 

Обвинения в адрес США звучали и в Европарламенте. Так, евродепутат Тьерри Мариани говорил, что Вашингтон пытается установить свое экономическое доминирование. Он отмечал, что европейские компании оказались ослабленными из-за антироссийских санкций ЕС и проигрывают конкуренцию американцам.
А пока евроэлиты выказывали США свою "озабоченность", не предпринимая при этом никаких мер для защиты национальных интересов, администрация Байдена нанесла европейцам еще один удар - законом о снижении инфляции в США. Данный закон предусматривал щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. Другими словами, условия работы в США для предприятий становились куда выгоднее, нежели в Европе. И это не просто подрывало возможности европейских предприятий конкурировать. Это фактически подтолкнуло европейские компании к переносу производственных мощностей в США. На этом фоне даже в самой экономически развитой стране ЕС - Германии - заговорили о деиндустриализации. 

Таким образом, провозглашенная Байденом "новая битва за свободу" на деле стала масштабной экономической войной США против Европы. И если говорить о различиях между нынешней и прошлой администрациями США, то она по большому счету лишь в том, что первые действуют более открыто, не пытаясь рядиться в овечью шкурку. А так и для республиканцев, и для демократов Америка и ее доминирование в мире прежде всего. И с таким подходом без новых битв не обойтись.

Но здесь возникает вопрос - а за что в последние четыре года боролся европейский истеблишмент? За безопасность? Может, за экономическое и технологическое доминирование? Или за расширение политического влияния в мире?

Еще в 2022 году в европейских столицах говорили, что война между НАТО и Россией маловероятна и в любом случае ее нельзя допустить. А сегодня там заявляют, что к войне с Россией нужно оперативно готовиться и даже ставят дедлайны - 2030 год.
В первую каденцию Трампа европейцы держали удар в "тарифных войнах" и не боялись идти вразрез с политикой США, например, в иранском вопросе. А сегодня ЕС приходится мириться с "кабальной" торговой сделкой, по условиям которой американцы имеют право вводить 15-процентные пошлины на европейские товары, а у европейцев такого права нет. Кроме того, Евросоюз обязан закупить у США энергоресурсы на $750 млрд до 2028 года. А тем временем американцы вольны перекрыть экспорт дизеля, когда Европа, лишенная альтернативных поставок из РФ и Ближнего Востока, нуждается в топливе как никогда. 

Таким образом, по каждому из вышеперечисленных пунктов Европейский союз проиграл. А главным стратегическим поражением как раз и стала байденовская "битва за свободу", в результате которой старая вполне себе выгодная "зависимость" сменилась на новую, кабальную. Но здесь, как говорится, за что боролись.

Вита ХАНАТАЕВА, Фото из архива БЕЛТА, Unsplash, Getty Images, РИА Новости
БЕЛТА.-0-
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