В ожидании "идеального шторма". За что боролась Европа?

Сегодня Еврокомиссия настоятельно просит американских союзников не ограничивать поставки дизеля на европейский рынок.
"Я послал моему американскому визави, а также широкой общественности предельно четкий сигнал, что не иметь свободного потока энергоресурсов в это сложное время не будет хорошо ни для нас, ни для них", - заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в последние месяцы примерно половина дизельного топлива поставлялась в Европу из Соединенных Штатов. Однако цены на дизель нынче бьют рекорды и в самих США. И с этим нужно что-то делать, при этом оперативно - до выборов в Конгресс подать рукой.
Предупредительный выстрел на минувшей неделе сделал президент США Дональд Трамп, заявив о возможном эмбарго на экспорт американского дизеля. "Я призывал к этому в разговоре со своим окружением", - сказал американский лидер.
Целесообразность эмбарго уже анализируют и в американском Минфине. И если решение будет положительным, то Европу, как пишет британский журнал The Spectator, ждет "идеальный шторм": беспрецедентное повышение цен на топливо, рост транспортных издержек, которые лягут на плечи населения европейских стран, и, как результат, всплеск недовольства граждан. И все это в преддверии избирательных кампаний в ряде стран Европы, где леволиберальные элиты и без того сдают позиции ультраправым.
Многими нелюбимая фраза - а мы же говорили - сейчас как никогда кстати. Говорили еще в марте 2022 года, когда бывший в то время президентом США Джо Байден гастролировал по Европе, призывая евроэлиты избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Чему Вашингтон, конечно, готов был всячески подсобить.
"Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь", - заявлял Байден.
Европейские чиновники аплодировали, предвкушая обретение независимости от дешевого природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Правда, спустя пару месяцев, когда ЕС начал накрывать энергокризис, вдруг выяснилось, что американский СПГ не просто в разы дороже, но за него еще нужно конкурировать с азиатскими импортерами.
Сегодня европейские элиты крайне недовольны республиканцем Трампом, которого винят в пренебрежении стратегическими интересами союзников. А ведь четыре года назад демократом Байденом тоже были недовольны.
Одним из первых заподозрил неладное Брюно Ле Мэр - в то время глава Минэкономики Франции. Он публично уличил Вашингтон в желании установить американское господство в мировой экономике за счет ослабления европейских стран. "Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы", - заявлял французский министр.
Ле Мэра поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон, который обвинил американцев в политике двойных стандартов. Макрон указывал, что на внутреннем американском рынке цена на голубое топливо втрое, а то и вчетверо раз дешевле той, по которой американцы продают газ европейским странам.
Обвинения в адрес США звучали и в Европарламенте. Так, евродепутат Тьерри Мариани говорил, что Вашингтон пытается установить свое экономическое доминирование. Он отмечал, что европейские компании оказались ослабленными из-за антироссийских санкций ЕС и проигрывают конкуренцию американцам.
А пока евроэлиты выказывали США свою "озабоченность", не предпринимая при этом никаких мер для защиты национальных интересов, администрация Байдена нанесла европейцам еще один удар - законом о снижении инфляции в США. Данный закон предусматривал щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. Другими словами, условия работы в США для предприятий становились куда выгоднее, нежели в Европе. И это не просто подрывало возможности европейских предприятий конкурировать. Это фактически подтолкнуло европейские компании к переносу производственных мощностей в США. На этом фоне даже в самой экономически развитой стране ЕС - Германии - заговорили о деиндустриализации.
Таким образом, провозглашенная Байденом "новая битва за свободу" на деле стала масштабной экономической войной США против Европы. И если говорить о различиях между нынешней и прошлой администрациями США, то она по большому счету лишь в том, что первые действуют более открыто, не пытаясь рядиться в овечью шкурку. А так и для республиканцев, и для демократов Америка и ее доминирование в мире прежде всего. И с таким подходом без новых битв не обойтись.
Но здесь возникает вопрос - а за что в последние четыре года боролся европейский истеблишмент? За безопасность? Может, за экономическое и технологическое доминирование? Или за расширение политического влияния в мире?
Еще в 2022 году в европейских столицах говорили, что война между НАТО и Россией маловероятна и в любом случае ее нельзя допустить. А сегодня там заявляют, что к войне с Россией нужно оперативно готовиться и даже ставят дедлайны - 2030 год.
В первую каденцию Трампа европейцы держали удар в "тарифных войнах" и не боялись идти вразрез с политикой США, например, в иранском вопросе. А сегодня ЕС приходится мириться с "кабальной" торговой сделкой, по условиям которой американцы имеют право вводить 15-процентные пошлины на европейские товары, а у европейцев такого права нет. Кроме того, Евросоюз обязан закупить у США энергоресурсы на $750 млрд до 2028 года. А тем временем американцы вольны перекрыть экспорт дизеля, когда Европа, лишенная альтернативных поставок из РФ и Ближнего Востока, нуждается в топливе как никогда.
Таким образом, по каждому из вышеперечисленных пунктов Европейский союз проиграл. А главным стратегическим поражением как раз и стала байденовская "битва за свободу", в результате которой старая вполне себе выгодная "зависимость" сменилась на новую, кабальную. Но здесь, как говорится, за что боролись.
Вита ХАНАТАЕВА, Фото из архива БЕЛТА, Unsplash, Getty Images, РИА Новости
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