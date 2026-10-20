В Осло проходят переговоры делегаций Украины и США

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации Украины и США проводят сегодня переговоры в Осло - столице Норвегии. Об этом пишут украинские СМИ.
В переговорах участвуют Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. К ним также присоединились премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Ожидается, что Джаред Кушнер подключится дистанционно по видеосвязи.
Как указывали СМИ со ссылкой на источник в офисе Зеленского, в переговорах в Осло с украинской стороны планировалось участие главы офиса Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки Рустема Умерова и первого заместителя главы офиса Сергея Кислицы.
Премьер-министр Норвегии ранее сообщал, что инициатором переговоров по Украине в Осло с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стал Киев.
Корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид отмечал, что Стив Уиткофф надеется посетить Россию после консультаций в Осло.-0-