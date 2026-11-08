8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три танкера взорвались в Ормузском проливе на неразрешенном Ираном маршруте. Об этом на своем сайте сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), информирует ТАСС.
"С первых часов сегодняшнего утра и до настоящего времени три нарушивших правила танкера на неразрешенном маршруте Ормузского пролива взорвались и охвачены сильным пожаром, а дым от горящих танкеров заволок небо над Ормузским проливом", - говорится в сообщении.
По данным ВМС КСИР, инциденты произошли, поскольку танкеры отключили системы навигации и опознавания, а также из-за действий американской армии. В ВМС заявили, что иранские правила прохода через Ормузский пролив неоднократно доводились до всех судов, а тех, кто их нарушает и проходит по неразрешенным маршрутам при содействии американских военных, ждет такая же участь.-0-
В мире
08 ноября 2026, 14:41
В Ормузском проливе взорвались три танкера - КСИР
Фото NASA
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Спасибо, что поддерживаете тренд, заданный Президентом". Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров
Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе
Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине
Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство
Улица Ленина - не просто адрес: что Беларусь сохранила от советской эпохи и почему это важно сегодня
С нами интереснее