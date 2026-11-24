24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.





"Три нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе за последние несколько часов", - говорится в сообщении Press TV.





Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана.





Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.-0-