В Ормузском проливе образовалось нефтяное пятно до 400 кв.км после ударов США по танкерам

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяное пятно площадью до 400 кв.км образовалось в восточной части Ормузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel, который располагает информацией со спутниковых снимков и данными экологической организации Greenpeace.



По информации организации, 9 сентября площадь загрязненной акватории составляла около 200 кв.км. День спустя она увеличилась уже примерно до 400 кв.км. Источником загрязнения, как пишет Der Spiegel, может быть танкер Riesco - судно длиной 240 м и шириной 42 м, шедшее под флагом Зимбабве. Как указывают данные портала Vesselfinder, на которые ссылается издание, последнее сообщение о местоположении Riesco было зафиксировано недалеко от того места, откуда сейчас в море вытекает нефть. С тех пор сигнал от судна не поступал.



По сообщениям Greenpeace, утечка, вероятно, началась вечером или в ночь на 8 сентября. В это же время были зафиксированы соответствующие тепловые аномалии. Пока, как отмечает журнал, нефтяное пятно дрейфует в открытом море, однако ситуация может стать критической, если сырая нефть будет выброшена на побережье. Особое беспокойство у экологов вызывает риск попадания нефти к иранскому побережью, где расположены водно-болотные угодья Руд-э-Газ и Руд-э-Хара - охраняемая зона площадью около 150 кв.км. Данные территории служат средой обитания для рыб, морских черепах, водяных змей и перелетных птиц.



8 сентября Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров. По его данным, атакам подверглись находившиеся в Оманском заливе танкеры Kaviz, Charminar, Horizon 1 и Riesco, а также судно Derya возле острова Харк. В заявлении указывается, что 5 сентября американские военные уничтожили три нефтяных танкера исламской республики.-0-