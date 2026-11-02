В Ормузском проливе на минах подорвались два танкера

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два танкера подорвались на минах при проходе по несанкционированному Ираном маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).



"Два танкера-нарушителя подорвались на морских минах, следуя по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе", - сказано в заявлении КСИР.



Отмечается, что одно из судов относится к классу супертанкеров, в результате происшествия оно загорелось.-0-