В ОПЕК заявили о беспрецедентном уровне расходов на транспортировку и страхование энергоносителей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня, превысив треть стоимости самого товара. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ в Эр-Рияде, информирует ТАСС.



Министры в ходе встречи на полях Мирового нефтяного конгресса (WPC Energy) и заседания стран Международного энергетического форума (IEF) подтвердили исключительную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоносителей.



Они также отметили, что нынешние перебои в поставках привели к росту расходов на транспортировку и страхование - эти затраты достигли уровня, превышающего треть стоимости самого товара.



"Это препятствует своевременной и эффективной транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также оказывает дополнительное инфляционное давление на мировую экономику", - говорится в сообщении.



Министры подчеркнули, что эти чрезвычайно высокие издержки в конечном счете распространяются по всей цепочке создания стоимости в нефтяной отрасли, увеличивая финансовое бремя для стран-производителей и стран-потребителей, а также оказывая влияние на глобальный экономический рост.-0-