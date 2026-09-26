В ООН заявили о возможном дефиците продовольствия для 45 млн человек из-за блокады Ормузского пролива





По его словам, кризиса можно избежать, если через пролив будут проходить по крайней мере пять или семь судов с удобрениями в день. Для развивающихся стран это станет решающим фактором и они либо обеспечат продовольственную безопасность, либо будут вынуждены столкнуться с гуманитарным кризисом.





По данным ООН, через Ормузский пролив проходит треть мирового объема торговли удобрениями. Война не должна служить поводом для прекращения транзита гуманитарной помощи. Жорже Морейра да Силва призвал Вашингтон и Тегеран в кратчайшие сроки найти решение проблемы поставок удобрений отдельно от комплексного урегулирования конфликта.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН допускает дефицит продовольствия для по меньшей мере 45 млн человек из-за блокады Ормузского пролива. Об этом в интервью телеканалу NHK заявил директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жорже Морейра да Силва, который ранее возглавил целевую группу ООН по гуманитарным перевозкам через Ормуз, сообщает ТАСС.