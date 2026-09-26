В ООН заявили о возможном дефиците продовольствия для 45 млн человек из-за блокады Ормузского пролива

По его словам, кризиса можно избежать, если через пролив будут проходить по крайней мере пять или семь судов с удобрениями в день. Для развивающихся стран это станет решающим фактором и они либо обеспечат продовольственную безопасность, либо будут вынуждены столкнуться с гуманитарным кризисом.
По данным ООН, через Ормузский пролив проходит треть мирового объема торговли удобрениями. Война не должна служить поводом для прекращения транзита гуманитарной помощи. Жорже Морейра да Силва призвал Вашингтон и Тегеран в кратчайшие сроки найти решение проблемы поставок удобрений отдельно от комплексного урегулирования конфликта.-0-