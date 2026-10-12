В ООН заявили о росте числа живущих в условиях бедности людей 

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный индекс многомерной бедности впервые вырос с момента его запуска в 2010 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Программу развития ООН (ПРООН).



Согласно индексу, в бедности живут 1,2 млрд человек по всему миру. Данный показатель на 51,5 млн человек превышает предыдущий. Около 83% людей, живущих в бедности, находятся в сельской местности. Более половины из них - 617 млн - дети.



В ПРООН назвали рост бедности тревожным сигналом для всего мира, но добавили, что ситуацию можно изменить благодаря согласованным действиям стран.



Индекс многомерной бедности учитывает не только уровень доходов, но и доступность образования, медицинской помощи, а также другие показатели качества жизни, которые позволяют оценить реальные масштабы бедности.-0-