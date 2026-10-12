12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный индекс многомерной бедности впервые вырос с момента его запуска в 2010 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Программу развития ООН (ПРООН).
Согласно индексу, в бедности живут 1,2 млрд человек по всему миру. Данный показатель на 51,5 млн человек превышает предыдущий. Около 83% людей, живущих в бедности, находятся в сельской местности. Более половины из них - 617 млн - дети.
В ПРООН назвали рост бедности тревожным сигналом для всего мира, но добавили, что ситуацию можно изменить благодаря согласованным действиям стран.
Индекс многомерной бедности учитывает не только уровень доходов, но и доступность образования, медицинской помощи, а также другие показатели качества жизни, которые позволяют оценить реальные масштабы бедности.-0-
В мире
12 октября 2026, 14:38
В ООН заявили о росте числа живущих в условиях бедности людей
Фото Агентства Анадолу
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