В ООН заявили, что геополитическая напряженность мешает борьбе с терроризмом

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост геополитической разобщенности и напряженности угрожает международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности заместителя Генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.



"Растущая геополитическая фрагментация и напряженность рискуют подорвать международное сотрудничество, которое является краеугольным камнем борьбы с терроризмом", - сказал Зуев. Он отметил, что, несмотря на глобальный характер террористической угрозы, особенно сильно от нее страдают страны, затронутые вооруженными конфликтами.



По его словам, сейчас террористы все чаще используют технологии искусственного интеллекта. Поэтому для противодействия меняющейся террористической угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность.



Зуев подчеркнул, что перед ООН и государствами - членами стоит задача укреплять взаимодействие и сохранять международное единство в борьбе с терроризмом.-0-