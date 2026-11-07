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В ООН сообщили о гибели 25 моряков в Ормузском проливе с 28 февраля

Опубликовано:

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В мире
07 ноября 2026, 00:11

В ООН сообщили о гибели 25 моряков в Ормузском проливе с 28 февраля

Фото Рixabay
Фото Рixabay
Фото Рixabay
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 25 моряков погибли в Ормузском проливе в результате конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную морскую организацию (ИМО) ООН.

По данным специализированного агентства ООН со штаб-квартирой в Лондоне, последней жертвой конфликта, длящегося с 28 февраля, стал моряк с танкера Velos Sapphire, атакованного в Ормузском проливе 5 ноября. Всего же количество нападений на коммерческие суда в регионе достигло с конца февраля 130, а тысячи моряков остаются заблокированными в Персидском заливе.

"Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов", - заявил генсек ИМО Арсенио Домингес.

По итогам завершившегося 6 ноября пятидневного заседания Совета ИМО его участники призвали государства-члены воздерживаться от незаконных действий, которые могут поставить под угрозу безопасность моряков и международного судоходства. Домингес также обязался разработать дополнительные конкретные меры, которые организация могла бы принять для предотвращения дальнейших человеческих жертв и смягчения гуманитарных последствий кризиса.-0-
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