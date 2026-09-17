В ООН предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году реки по всему миру пережили один из самых засушливых периодов за последние 35 лет. Об говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), выдержки из которого опубликованы сайте Центра новостей ООН.



Эксперты ВМО акцентируют внимание на продолжении долгосрочного сокращения запасов пресной воды на суше и отступления ледников - тенденций, которые в будущем могут иметь серьезные последствия для людей и экономики.



Запасы воды на суше - общее количество воды, содержащейся в подземных водах, озерах и реках, почве, растительности, льду и снеге - сокращаются с середины 2010-х годов.



"Традиционно эти медленно меняющиеся запасы служили своего рода сберегательным счетом планеты - буфером, который позволяет пережить неблагоприятные годы, чтобы отдельная засуха или сухой сезон не приводили напрямую к водному кризису. Мы истощаем этот сберегательный счет. С 2014-2016 годов наблюдается тенденция к сокращению запасов воды на суше", -заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.



По ее словам, мир наблюдает все больше бедствий, связанных с водой, а усиление явления Эль-Ниньо повысит риск засух в одних районах и наводнений в других. Круговорот воды становится все более нестабильным и непредсказуемым, колеблясь между дефицитом и избытком ресурсов.



"В каждый из последних пяти лет национальные метеорологические и гидрологические службы по всему миру сообщали о рекордных наводнениях и засухах. В некоторых районах времени на восстановление между одним экстремальным явлением и следующим практически не оставалось", - отметили в организации.



Четвертый год подряд во всех основных оледенелых регионах Земли сокращалась масса льда. Это создает краткосрочные риски, в том числе наводнений, и долгосрочные угрозы для водной безопасности. В период 2023-2025 годов ледники теряли массу каждый год, а совокупная глобальная потеря ледниковой массы составила 1400 гигатонн воды.



По данным доклада, на Азию и Африку вместе приходится не менее половины всех зарегистрированных экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% зарегистрированных смертей в результате таких явлений за последние пять лет.



Недавнее стихийное бедствие в Китае и Непале, которое ВМО охарактеризовало как "катастрофический комплексный кризис", включающий обрушение горных пород и ледника, показало, насколько сложно предвидеть подобные опасные явления.



"Вода не признает границ. Водный баланс речного бассейна зависит от того, что происходит в другой стране. Отступление ледника в одной стране меняет доступность воды для населения, проживающего в сотнях километров ниже по течению. Именно поэтому нам необходимы совместные данные, общие стандарты и системы раннего предупреждения", - заключила Сауло.-0-