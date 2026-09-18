В ООН предупредили о возможном увеличении числа голодающих до 520 млн человек к 2030 году

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2030 году количество людей, столкнувшихся с голодом, может возрасти до 520 млн из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) по связям с РФ Олег Кобяков.



Олег Кобяков констатировал, что с учетом влияния конфликта на Ближнем Востоке, к 2030 году от 510 до 520 млн человек по-прежнему будут сталкиваться с проблемой голода. До начала кризиса эта цифра оценивалась в 503 млн человек.



При прогнозировании не учитывались другие потенциальные неблагоприятные факторы, такие как экстремальные погодные явления, которые могут усугубить ситуацию. По его словам, кризис может затронуть дополнительные страны через рост цен на энергоносители и удобрения.



Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.-0-