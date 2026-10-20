В ООН обеспокоены масштабными акциями протестов в странах Евросоюза





"Я осуждаю любые акты насилия и призываю все вовлеченные стороны снизить напряженность и предотвратить дальнейшее насилие", - подчеркнул он.





Особую обеспокоенность Тюрка вызвали сообщения о чрезмерном и необоснованном применении силы против демонстрантов, в том числе несовершеннолетних. Он указал, что правоохранительные органы должны действовать в рамках закона и применять силу лишь при необходимости и соразмерно ситуации.





"Заявления о незаконном применении силы должны стать предметом оперативного, эффективного и независимого расследования, которое должно привести к привлечению виновных к ответственности и обеспечению для пострадавших доступа к эффективным средствам правовой защиты", - добавил верховный комиссар ООН по правам человека.





В то же время Тюрк осудил тех, кто использует протесты для насилия и порчи государственного или частного имущества, подчеркнув, что эти лица должны нести индивидуальную ответственность за свои поступки.-0-