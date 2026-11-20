20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности является стратегическим партнером Организации Объединенных Наций в борьбе с терроризмом. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН, глава Управления ООН по контртерроризму Александр Зуев.



"ОДКБ - наш важный партнер, стратегический партнер. У нас действует меморандум о взаимопонимании, который я подписал с руководством ОДКБ, и мы стремимся выполнять его положения", - указал он.



Глава Управления ООН также убежден, что разные страны должны сотрудничать в борьбе с террористической угрозой, отодвигая в момент ее появления на второй план все тонкости и сложности двусторонних отношений.



В некоторых государствах созданы очень сильные контртеррористические центры, подразделения или просто службы безопасности - "разведывательные и контрразведывательные органы". "В других странах, особенно в Африке, потенциал чрезвычайно слаб, и нам приходится начинать практически с нуля и готовить специалистов", - отметил Александр Зуев.



Когда террористические организации контролируют определенные территории, как это происходит, например, в Западной Африке, они получают доступ к ценным природным ресурсам и стремятся контролировать доходы от них. Они, в частности, начинают вводить собственные налоги для населения. Таким образом, террористические организации получали и продолжают получать значительные доходы, часть которых неизбежно оказывается связана с коррупцией, организованной преступностью, констатировал представитель ООН.-0-