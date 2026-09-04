В одном из штатов Малайзии объявили чрезвычайное положение из-за задымления

Штат Саравак на острове Борнео сильно пострадал от пожаров на индонезийской стороне острова. Из-за густого дыма в некоторых районах штата были закрыты школы.
"Власти Малайзии классифицируют показатели индекса загрязнения воздуха (API) выше 300 как опасные, при этом значение 500 служит порогом для объявления чрезвычайной ситуации. Согласно правительственным данным, в пятницу в Сериане показатель API достиг 519", - говорится в материале.
Чрезвычайное положение было объявлено королем Малайзии Султаном Ибрагимом после консультаций с премьер-министром Анваром Ибрагимом и премьер-министром штата Саравака Абангом Джохари Опенгом.
Председатель комитета по управлению стихийными бедствиями штата Саравак Дуглас Уггаха Эмбас заявил, что такие жизненно важные службы, как супермаркеты, автозаправочные станции и банки, продолжат работу. Он также добавил, что будет проводиться операция по искусственному вызыванию грозовых явлений.-0-