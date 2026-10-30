В ОАЭ остановили утечку нефти из поврежденного танкера

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАЭ остановлена утечка нефти из поврежденного в территориальных водах страны танкера, сообщает агентство WAM.



"Министерство энергетики и инфраструктуры сообщило, что, согласно последним оценкам на месте происшествия, новых разливов нефти с танкера не обнаружено, морские и воздушные операции по мониторингу и наблюдению продолжаются, а спутниковые снимки используются для тщательного отслеживания ситуации и выявления любых новых изменений", - говорится в материале.



Министерство энергетики и инфраструктуры подтвердило продолжение совместной координации с Министерством изменения климата и окружающей среды, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям, а также соответствующими федеральными и местными органами власти для контроля за работами по обеспечению безопасности нефтяного танкера "Gem No.2" после его аварии в территориальных водах страны, а также для принятия необходимых мер по снижению связанных с этим рисков и обеспечению безопасности морского судоходства.



30 октября нефтяное пятно сосредоточено у побережья Умм-эль-Кайвайна и частично распространяется на прибрежные районы Рас-эль-Хаймы, Аджмана и Шарджи.



Министерство изменения климата и окружающей среды отмечает, что плотность загрязнения заметно снижается. Для ликвидации последствий применяются механические средства сбора и химические диспергенты. Власти подчеркнули, что временное закрытие ряда пляжей является мерой предосторожности и не означает, что все они загрязнены. Ведомство также подтвердило безопасность рыбы и продовольственных товаров на местных рынках.



24 октября у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн на севере ОАЭ произошел разлив нефти. Позже сообщалось, что масштабное нефтяное пятно распространилось в сторону Рас-эль-Хаймы. В связи с угрозой экологической безопасности власти ОАЭ объявили о временном закрытии некоторых пляжей в Умм-эль-Кайвайне, Шардже и Рас-эль-Хайме.-0-