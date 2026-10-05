В норвежском Халдене два человека погибли, один пострадал в ходе стрельбы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, один получил серьезные травмы в результате стрельбы в городе Халден на юго-востоке Норвегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.





"В Халдене произошла стрельба. Подтверждена гибель двух человек", - говорится в сообщении на сайте правоохранителей.Один человек получил серьезные травмы, он доставлен в больницу. Полиция сообщила, что задержала подозреваемого в убийстве.Как уточняет полиция, погибшие и пострадавший были из группы охотников. Подозреваемый, по данным правоохранителей, не входил в эту группу.-0-