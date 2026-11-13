В Нью-Йорке продолжают искать выживших под завалами обрушившегося дома

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели продолжают операцию по поиску выживших на месте обрушения жилого здания в Бруклине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка.
"Мы еще не перешли от спасательных работ к восстановительным и находимся на этапе поисково-спасательной операции", - сказала комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре на пресс-конференции.
Она добавила, что спасатели применяют тяжелую технику для того, чтобы поднимать крупные обломки в поисках возможных выживших.
Трехэтажное жилое здание в Бруклине обрушилось в ночь на четверг по московскому времени. Вызов в пожарную службу поступил в 16.01 по местному времени. По последним данным, по меньшей мере восемь человек погибли, еще 17 пострадали.-0-