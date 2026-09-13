13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух человек застрелили на детской площадке в Нью-Йорке в США, полиция ведет расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление города.
По данным ведомства, инцидент произошел на детской площадке в Бруклине: по приезде силовики нашли двух мужчин 33 и 35 лет с огнестрельными ранениями. Обоих доставили в больницы, где они скончались.
"Арестов к настоящему времени нет, расследование продолжается", – сказали РИА Новости в полиции.-0-
В мире
13 сентября 2026, 00:23
В Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух человек
Фото из архива AP Photo
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