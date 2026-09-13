В Нью-Дели проходит второй день саммита БРИКС 

Ключевым мероприятием второго дня масштабного форума станет открытая сессия "Устойчивость, инновации, сотрудничество и самореализация: формирование будущего для инклюзивного глобального роста". В ней примут участие не только лидеры государств БРИКС, но и представители стран-партнеров и международных организаций. Данное событие пройдет в формате круглого стола в международном конгресс-центре "Бхарат Мандапан" и завершит мероприятия XVIII саммита БРИКС.
В первый день страны - члены БРИКС приняли Делийскую декларацию XVIII саммита объединения. В документе высказаны скоординированные позиции государств относительно геополитической обстановки, актуальных угроз, направлений дальнейшего сотрудничества, некоторых конфликтов. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет XIX саммит объединения.-0-
Фото Андрея Синявского