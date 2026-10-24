В Нигерии заявили о генетической связи занесенного вируса Эболы со штаммом в Кении





"Этот случай, по всей видимости, генетически связан со вспышкой в Кении, - цитирует его телеканал Arise News. - Это все, что мы можем пока сказать, основываясь на анализах генома. Нет свидетельств, что штамм был завезен из Кении, но связь представляется очевидной".





По его словам, анализы были проведены в лабораториях Центра контроля и предотвращения заболеваний Нигерии, а также в Университете Редемира в Эде, штат Осун.





Минздрав Нигерии 20 октября подтвердил наличие первого случая Эболы в стране. Речь шла о женщине, прибывшей в Нигерию авиарейсом из Уганды. Власти Уганды отвергли предположение, что заражение произошло на ее территории. По данным генерального директора службы здравоохранения Уганды Чарльза Оларо, на момент выезда из страны у женщины отсутствовали симптомы заболевания.





Вспышка лихорадки Эбола, вызванной разновидностью вируса Бундибуджио, была объявлена в Демократической Республике Конго в мае 2026 года. По данным ВОЗ, к 20 октября в стране зарегистрировали более 9,7 тыс. случаев заражения, почти 4,7 тыс. человек умерли. Заболевание также выявлено в Кении и Нигерии. В Кении подтверждены девять случаев заражения, два человека скончались, в том числе 65-летняя женщина, умершая 23 октября. В Уганде с мая по июнь были зарегистрированы 20 случаев заболевания, в том числе два летальных исхода. В этой стране ВОЗ объявила о завершении вспышки в конце августа.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занесенный в Нигерию вирус лихорадки Эбола генетически связан со штаммом этого заболевания, выявленным в Кении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра-координатора здравоохранения и социального обеспечения Нигерии Али Пейта.