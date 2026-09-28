В Нидерландах впервые в истории страны была проведена эвтаназия двухлетнему ребенку

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах была проведена эвтаназия двухлетнему ребенку, что стало первым известным подобным случаем. Об этом пишет Daily Mail.



Специальная комиссия признала процедуру правомерной, материалы дела были направлены в прокуратуру для проверки соблюдения всех строгих критериев. Сообщается, что ребенок родился раньше срока, на 26-й неделе беременности. Малыш страдал от тяжелого повреждения головного мозга, церебрального паралича и нарушения зрения, а также от эпилептических припадков, не поддающихся лечению медикаментами, у него также наблюдалось скопление слизи в легких, что сильно затрудняло дыхание.



Установив, что страдания ребенка невозможно облегчить с помощью медицинского лечения, медики и родители приняли решение об эвтаназии. На момент проведения процедуры ребенку было почти 24 месяца.



С 2024 года в Нидерландах начал действовать порядок, который позволяет в исключительных случаях по согласованию с родителями осуществлять процедуру эвтаназии в отношении детей в возрасте от 1 года до 12 лет, испытывающими "невыносимые страдания без надежды на выздоровление".-0-