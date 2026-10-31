В Нидерландах во второй раз осквернили кладбище советских воинов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кладбище советских воинов, являющееся частью мемориального комплекса "Эревелд" под городом Лёсден провинции Утрехт в Нидерландах, осквернено уже во второй раз за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTV Utrecht.



По его информации, на различные части мемориала памяти героев Великой Отечественной войны были нанесены граффити красной и черной краской. Полиция начала расследование, на месте работают правоохранители и эксперты-криминалисты. "Это трагично и печально. Мы консультируемся с органами власти, которые занимаются этим делом. Мы надеемся, что будет выработано решение, которое предотвратит повторение подобного", - заявил журналистам глава управляющего мемориальным комплексом фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг.



10 июля Нидерландский военно-мемориальный фонд распространил заявление, в котором сообщалось об осквернении кладбища советских воинов под Лёсденом. Отмечалось, что руководство фонда сразу же уведомило об этом полицию. Организация сотрудничала с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб и вернуть комплексу надлежащий вид. В свою очередь Рейдинг сообщил тогда ТАСС, что было осквернено около 150 могил, на них нанесли граффити красной краской.-0-