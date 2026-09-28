28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя рыночная цена электроэнергии в Нидерландах по динамическим контрактам в сентябре 2026 года более чем вдвое превысила уровень сентября прошлого года. Об этом сообщает портал NU.nl.
"Заключение нового долгосрочного договора на энергоснабжение стало обходиться дороже", - говорится в статье.
С 1 по 25 сентября средняя цена электроэнергии по динамическим контрактам составила 15,14 евроцента за 1 кВт.ч против 7,29 евроцента годом ранее. Речь идет о рыночной стоимости без учета энергетического налога, НДС и сборов поставщиков.
При динамическом контракте цена меняется в зависимости от ситуации на рынке - каждый час или каждые 15 минут. Поэтому потребители могут переносить часть энергозатрат на часы, когда электроэнергия дешевле. Однако в этом году выросли и минимальные цены: в среднем за десять самых дешевых 15-минутных периодов дня они увеличились с 2,5 до 3,3 евроцента за 1 кВт.ч. Одновременно подорожала электроэнергия в самые дорогие периоды. Средняя цена за десять наиболее дорогих 15-минутных периодов выросла с 14,9 до 18,5 евроцента за 1 кВт.ч.-0-
В мире
28 сентября 2026, 12:03
В Нидерландах вдвое выросла за год цена на электроэнергию по динамическим контрактам
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