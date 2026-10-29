В Нидерландах распространяются призывы в соцсетях к беспорядкам по примеру Франции





По информации издания, в группах Telegram, связанных с молодежными протестами, обсуждают возможность забрасывать полицейских камнями и грабить магазины. В других группах появились призывы взорвать здание парламента в Гааге, а также угрозы в адрес королевской семьи.





На своей странице в социальной сети Х директор одной из школ Эйндховена заявил, что в начале недели школу посетили сотрудники подразделения полиции по работе с молодежью и обратили внимание на распространяющиеся в социальных сетях призывы устроить беспорядки. Директор призвал родителей проявлять бдительность.





В публикации также упоминаются недавние беспорядки во Франции, которые могут стать примером для подобных акций в Нидерландах.





17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы устроить в Нидерландах 31 октября беспорядки по примеру недавних событий во Франции, а также угрозы в адрес королевской семьи распространяются в социальных сетях. Об этом сообщает нидерландский портал GeenStijl.