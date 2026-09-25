В Нидерландах прошла демонстрация из-за участившихся нападений на женщин

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нидерландском городе Делфт (провинция Южная Голландия) прошли демонстрация и велопробег для привлечения внимания к недавней серии нападений и сексуальных домогательств в популярной зоне отдыха и природном парке Делфтсе-Хаут, сообщает NL Times.



"Участники протеста, организованного студенческими организациями, хотели высказаться о проблеме общественной безопасности в провинции Южная Голландия", - говорится в материале. В демонстрации приняли участие несколько сотен человек.



В июле и сентябре этого года несколько женщин стали жертвами нападений. Одну из них сбили с велосипеда и подвергли сексуальному насилию. Полиция задержала 19-летнего парня, который дал признательные показания о совершении пяти избиений и сексуальных нападений, в том числе четырех в Делфтсе-Хоут. Пока подозреваемый находился под стражей, поступило сообщение об еще одном нападении в зоне отдыха



Организаторы протеста заявили, что хотят, чтобы местные политические партии подняли вопрос о безопасности на улицах Делфта на более высокий уровень.



Кроме студентов, в велосипедной акции приняли участие люди разных возрастов и профессий. Один из руководителей Совета спортивных и культурных ассоциаций Делфта заявил: "Нас удивило такое разнообразие. Я видел 14-летнего подростка и человека старше 60 лет".



Ранее западные СМИ сообщали, что летом этого года нидерландская полиция арестовала восьмерых мужчин, подозреваемых в систематическом изнасиловании женщин, находившихся под воздействием усыпляющих веществ. Они использовали закрытые чат-группы в социальных сетях для обмена фотографиями и видеозаписями сексуального насилия над жертвами. Также в этих чатах мужчины делились инструкциями о том, как именно и какими препаратами можно незаметно усыплять людей. Точное число жертв на данный момент не установлено. Полиция занимается идентификацией пострадавших женщин по файлам, которые были обнаружены на изъятых в ходе обысков телефонах, компьютерах и жестких дисках. Расследование продолжается, и следствие не исключает появления новых подозреваемых.-0-