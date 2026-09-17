В Нидерландах почти 30 человек заболели вирусом Западного Нила





Все заболевшие находятся в больницах. В большинстве случаев диагноз подтверждался после госпитализации с симптомами. Один из умерших был заражен при переливании крови. Подчеркивается, что донор, у которого спустя неделю после процедуры проявились симптомы заболевания, не посещал зарубежные страны. Из этого медики сделали вывод, что заражение произошло на территории Нидерландов.





Начиная с августа, в различных районах страны были обнаружены признаки циркуляции вируса Западного Нила. Подавляющее большинство инфицированных людей (80%) не испытывают никаких симптомов. Еще у 19% развиваются легкие гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, головная боль и мышечные боли. Только 1% людей переносит заболевание в тяжелой форме с потенциально смертельными осложнениями.





Последний раз случаи заражения людей вирусом Западного Нила непосредственно на территории Нидерландов фиксировались в 2020 году. Тогда инфекцию выявили менее чем у 10 человек.





Как ранее сообщало Агентство Анадолу, вирус Западного Нила был зарегистрирован в 33 муниципалитетах по всей греческой Аттике, а также в регионах Фессалия, Центральная Македония, полуостров Мраморный, Центральная Греция и Крит.





В 2018 году в Греции было зарегистрировано 317 случаев заражения вирусом Западного Нила, в результате чего погиб 51 человек. Число случаев заболевания в этом году может быть больше.





Лихорадка Западного Нила - это острое вирусное зоонозное заболевание, которое передается человеку преимущественно через укусы зараженных комаров. Переносчиками выступают также клещи. От человека к человеку вирус не передается. Природные очаги лихорадки расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах 28 человек заболели вирусом Западного Нила, четверо скончались, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).