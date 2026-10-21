В Нидерландах отключили крупные государственные веб-сайты из-за опасений их взлома

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные голландские веб-сайты отключены сегодня в Нидерландах в качестве меры предосторожности после предупреждений об уязвимостях в широко используемом языке программирования PHP. Об этом пишет портал NU.nl.
В частности, недоступны веб-сайты Палаты представителей, компании общественного транспорта EBS, а также цифровые сервисы университетов, научных учреждений. Сайты профсоюза полиции ACP, ассоциации фармацевтов KNMP и футбольного клуба "Фортуна Ситтард" также недоступны. Согласно уведомлениям на сайтах, это было сделано "для технического обслуживания", без упоминания уязвимостей в PHP.
Как отмечает портал, обнаруженные уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами. Выпуск обновления безопасности запланирован на 16.00 по местному времени (17.00 по минскому времени).-0-