



Сетевой оператор Stedin, который обслуживает в основном сети в провинциях Южная Голландия, Утрехт и Зеландия, поднимет плату за пользование газовой сетью на 30%, или примерно 83 евро, а электросетью на 17%, или на 80 евро.





С января тарифы повысит и оператор Liander, работающий преимущественно в провинциях Северная Голландия, Гелдерланд, Фрисландия и Флеволанд. Для его клиентов плата за пользование электросетью вырастет на 25%, или на 104 евро в год. Плата за пользование газовой сетью увеличится на 11%, или примерно на 29 евро в год.





На фоне курса ЕС на отказ от российского газа и прекращения добычи на месторождении Гронинген Нидерланды стали сильнее зависеть от импортного СПГ, доступности поставок и колебаний мировых цен. Нидерландский газотранспортный оператор GTS предупреждает, что растущая зависимость от импорта усиливает воздействие геополитических рисков на энергоснабжение страны. Высокая стоимость газа осложняет формирование зимних запасов: в сентябре правительство снизило обязательный ориентир заполнения хранилищ с 74% до 64%, объяснив это необходимостью избежать дополнительного роста цен при напряженной ситуации на рынке. Дополнительное давление в 2026 году оказывают перебои с поставками СПГ с Ближнего Востока после начала военной операции США и Израиля против Ирана. По данным Reuters, по состоянию на 12 октября европейские биржевые цены на газ выросли с начала года более чем на 150%. Предстоящий с января 2027 года полный запрет ЕС на импорт российского СПГ дополнительно ограничит предложение на европейском рынке.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах сетевые операторы в 2027 году значительно повысят для домохозяйств плату за пользование газовыми и электросетями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTL.