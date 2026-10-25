В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на протесты против депортации





По данным агентства, в нескольких аэропортах Германии демонстранты выступили против высылки лиц, которым было отказано в убежище, а также против их содержания под стражей перед депортацией и против строительства объектов для подготовки их выдворения.





"В Лейпциге в акциях протеста приняли участие около 400 человек, во Франкфурте-на-Майне - около 300, а в аэропорту Берлин-Бранденбург - около 150", - говорится в публикации агентства.





По данным полиции, в аэропорту Кельн/Бонн и в воздушной гавани Дюссельдорфа протестовали примерно по 50 человек. Уточняется, что в аэропорту Лейпцига демонстранты выступили в том числе против депортаций в Афганистан чартерными рейсами.





Газета Die Welt сообщала в августе, что, несмотря на объявленную правительством Германии кампанию по усилению депортаций, в первой половине 2026 года число высланных иностранцев существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни человек вышли на протесты против депортаций в нескольких аэропортах Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.