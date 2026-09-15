В Непале пропавшими после наводнения числятся более 600 туристов из 34 стран

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 607 иностранных туристов из 34 стран до сих пор числятся пропавшими без вести после наводнения, обрушившегося на Непал в конце августа. Об этом сообщает Nepal News.



По сведениям представителя департамента туризма Непала, среди пропавших без вести 269 мужчин, 329 женщин, личности еще девяти человек пока не установлены. Большинство пропавших без вести - выходцы из Индии.



Спасены 310 иностранцев - 258 мужчин и 52 женщины.



Ранее сообщалось о 1396 погибших.



26 августа на севере Непала произошел мощный паводок. Он был вызван сходом лавины на границе с Китаем. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, приведя к затоплению большой территории Непала. В Китае также погибли 43 человека, 519 числятся пропавшими без вести.-0-