В Непале паводок привел к разрушению жилых домов и инфраструктуры, есть пропавшие без вести 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале из-за паводка пропавшими без вести числятся четыре человека. Стихия разрушила жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Kathmandu Post.



Паводок случился ранним утром 11 октября в районе Горкха, на реке Будхи-Гандаки. Сильный поток воды смыл жилые дома, два подвесных пешеходных и один автомобильный мост. В результате разгула стихии оказались разрушены стройплощадка и некоторое оборудование проекта гидроэлектростанции "Будхи-Гандаки".



На месте происшествия сейчас работают спасатели.-0-