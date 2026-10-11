11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале из-за паводка пропавшими без вести числятся четыре человека. Стихия разрушила жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Kathmandu Post.
Паводок случился ранним утром 11 октября в районе Горкха, на реке Будхи-Гандаки. Сильный поток воды смыл жилые дома, два подвесных пешеходных и один автомобильный мост. В результате разгула стихии оказались разрушены стройплощадка и некоторое оборудование проекта гидроэлектростанции "Будхи-Гандаки".
На месте происшествия сейчас работают спасатели.-0-
В мире
11 октября 2026, 09:38
В Непале паводок привел к разрушению жилых домов и инфраструктуры, есть пропавшие без вести
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