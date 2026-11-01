В Москве задержали подростка, угрожавшего совершить теракт в "Царицыно"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве задержали несовершеннолетнего, разместившего в TikTok публикации с угрозами совершить теракт на территории музея-заповедника "Царицыно". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



"Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной от правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью I found a place (перевод с англ. "Я нашел место")", - подчеркнули в ФСБ.



Во время обыска по месту жительства подростка обнаружили предметы одежды и аксессуары. В его устройствах, как сообщили в ФСБ, нашли аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписку на неонацистский канал в Telegram, а также многочисленные поисковые запросы о терактах, массовых убийствах и других актах насилия.



В ФСБ также сообщили, что на время проверки отменили запланированные культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике и усилили меры безопасности в районе его расположения. Ведомство выразило благодарность американской стороне за предоставленную информацию.-0-