



Высказывание вызвало бурю критики и шквал негативных отзывов в социальных сетях. Высказывания мэра были расценены как оторванные от реальности жителей Монреаля, сталкивающихся с ростом стоимости жизни.





Ситуацию осложнило то, что незадолго до спорного заявления городские власти значительно повысили налог на недвижимость. Во вторник, 24 ноября, город Монреаль представил бюджет, в котором предусмотрено среднее повышение налога на недвижимость на 9,8%.





После критики Мартинес-Феррада признала, что ее комментарий был неудачным. В соцсетях она пояснила, что хотела провести аналогию между личными финансами и управлением городом. По ее словам, при ограниченных средствах приходится расставлять приоритеты.





Перед зданием мэрии 26 ноября прошла акция протеста. Ее участники демонстративно ели макароны с сыром в знак протеста против повышения налогов и заявлений мэра. "Мне кажется, мэр совершенно оторвана от реальности большинства людей в Монреале, Квебеке - от ситуации с арендой жилья, едой и всем остальным, что мы наблюдали с начала пандемии", - сказал один из протестующих.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде разгорелся скандал после того, как мэр Монреаля Сорая Мартинес-Феррада заявила, что при сокращении доходов приходится отказываться от дорогих продуктов, в частности от мясного стейка, и выбирать более доступную еду, например макароны с сыром. Об этом сообщает телевещательная корпорация CBC.