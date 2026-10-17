В Молдове задержали пограничников Украины, пересекших Днестр 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове задержаны работники Государственной пограничной службы Украины за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.



Инцидент произошел вблизи села Голошница Сорокского района Молдовы, граничащего с Украиной по реке Днестр. Два украинских пограничника, находясь в моторной лодке, пытались задержать гражданина Украины, который хотел переплыть Днестр в сторону Молдовы. Однако в итоге украинские пограничники оказались на противоположном берегу пограничной реки. Там их задержали молдавские пограничники. Также был задержан гражданский украинец за пересечение границы.



Впоследствии в сети появились видео, где украинские пограничники избивали веслами мужчину, пытавшегося уплыть. В СМИ публиковали информацию, что мужчина был уклонистом.



Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии украинским СМИ заявил, что во время преследования мужчины из-за обмеления реки в моторной лодке заглох двигатель, а течение понесло судно вместе с пограничниками и задержанным до молдавского берега.-0-