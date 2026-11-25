25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на жилье в Молдове за пять лет правления президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности выросли вдвое и стали недоступными для большинства жителей страны. Об этом заявил лидер проевропейской Либерально-демократической партии Молдовы, бывший премьер-министр Владимир Филат, комментируя данные платформы Global Property Guide, согласно которым республика вошла в число стран с наиболее высокими темпами роста цен на жилье, передает ТАСС.



По словам Филата, "за последние пять лет стоимость жилья в долларовом выражении выросла на 99%". "По этому показателю мы опередили Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию, Болгарию и Хорватию... Для все большего числа семей, особенно молодых, приобретение собственного жилья рискует стать недостижимой целью. Вместе с тем растущий разрыв между стоимостью недвижимости и покупательной способностью населения ставит под угрозу стабильность всего рынка недвижимости", - написал он в своем телеграм-канале.



Филат подчеркнул, что когда приобретение жилья оказывается для большинства граждан роскошью, отъезд из страны становится единственной перспективой для целого поколения. Он призвал правительство Василе Тофана проанализировать и обнародовать данные о динамике покупательной способности граждан, стоимости жилья и ипотечного кредитования за последние пять лет.



После прихода к власти Санду и ее партии жители Молдовы из-за растущих тарифов сократили потребление энергии почти на четверть. Такие данные привел ее бывший советник по энергетике Серджиу Тофилат, отметив, что у людей просто нет денег, чтобы отапливать жилье. Со своей стороны, министр труда и социальной защиты республики Наталья Плугару рекомендовала тем согражданам, кто не в состоянии оплачивать счета за отопление большого по площади жилья, продавать его и переселяться в более скромные квартиры.-0-